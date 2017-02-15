Yıllar sonra sert oklar Barcelona'ya çevrildi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, deplasmanda Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilen Barcelona, uzun bir aradan sonra ilk defa İspanyol basınından çok sert eleştiriler aldı.

Marca gazetesi, "Emery, Barça'yı dağıtıyor" ifadesini manşetine çıkararak, "Di Maria'nın PSG'si Barcelona'yı haritadan siliyor. Cehennemin kapısını Melek (Angel Di Maria'ya atfen) açtı. PSG, maçın başından sonuna, sahanın her yerinde Barcelona'dan üstündü. kaleye şut bile çekemedi. Sezonun en kötü Barcelonası sahadaydı." ifadelerini kullandı.

"Tam bir kaza" manşetini atan AS gazetesi, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin maçta 18 top kaybı yaptığını ve kaleyi bulan şutu olmadığını vurguladı.

El Pais, "Barcelona bu sezon 5. yenilgisini aldı. Bu acı mağlubiyet, 23 Nisan 2013'te Münih'te oynanan ve 4-0 biten Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını hatırlattı.", El Mundo ise "Barcelona, Paris'te öldü. PSG, Barcelona'yı komik duruma düşürdü. Di Maria da kırmızı-mavililere işkence yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Katalan gazeteleri, Barcelona'nın tarihi bir hezimet yaşadığını yazıp, sorumlunun teknik direktör Luis Enrique olduğunu iddia etti. Sport gazetesi, "Barça bu değil" manşetini atarak, "Luis Enrique'nin takımı, Paris'te tarihi bir küçük düşürülme yaşadı." ifadesini kullandı. "Barcelona'da futbolcular artık Enrique'ye inanmıyor" iddiasında bulunan Sport, "Barcelona'nın teknik direktörsüz batışa geçtiği" yorumunu yaptı.

El Mundo Deportivo gazetesinin "Felaket" manşetli maç haberinde, "Barcelona ölümcül yara aldı. PSG, gurursuz, futbolsuz bir Barcelona'nın üzerinden geçti. Paris'te kabus yaşandı. PSG'nin bir oyun planı vardı, Barcelona'nın hiçbir şeyi. Barcelona'nın çeyrek finale kalabilmesi için Şampiyonlar Ligi tarihinin en mucize sonucunu alması gerekiyor." denildi.

Bu arada maç sonrası bir Katalan televizyonu muhabirine canlı yayında konuşan Luis Enrique'nin, gelen sorulara sinirlenmesi dikkati çekti. Futbolcu Sergio Busquets'in "PSG taktik açıdan bizden daha iyi organize oldu. Daha çok baskı yaptı." sözlerinin hatırladığı sorular karşısında yenilginin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu vurgulayan İspanyol teknik adamın, canlı yayının ardından gazetecinin tekrar yanına gitmeye çalıştığı ancak 3 yardımcısının onu durdurduğu kaydedildi. AA