Yılkan Timurşah'tan yelkende dünya birinciliği

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yılkan Timurşah, 2017 Laser 4.7 Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinci sırada yer aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da düzenlenen ve 43 ülkeden 235 sporcunun katıldığı organizasyonda, erkeklerde milli sporcu Yılkan Timurşah'ın dünya şampiyonu olduğu bildirildi.

Laser 4.7 Milli Takımı sporcularının Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliğinin ardından dünya şampiyonluğunu da kazanarak başarılarına devam ettiği belirtildi.

Şampiyonada Altın Grup'ta yarışan diğer sporcular Yiğit Yalçın Çitak'ın 10, Efe Ağan'ın ise 23. olduğu kaydedildi.

Gümüş Grup'ta yer alan isimlerden Berk Demirkıran'ın 1., Can Dilikoğlu'nun 3., Doruk Demircan'ın 9., kızlarda ise İlayda Veziroğlu'nun 8., Ece Asya İkizler'in ise 28. sırada yer aldığı ifade edildi.