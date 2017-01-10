Yılın 11'inin 9'u İspanya Ligi'nden

FIFA tarafından İsviçre'nin Zürih kentinde dün düzenlenen 2016 yılının en iyilerinin belirlendiği gala törenine, İspanyol takımlarında forma giyen oyuncular damgasını vurdu.

"Yılın En İyi Erkek Futbolcusu" ödülü, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya verilirken, yılın 11'ine ise 5 Real Madridli, 4 Barcelonalı futbolcu seçildi.

Yılın 11'ine Real Madrid'den Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos ve Ronaldo, Barcelona'dan ise Gerard Pique, Andres Iniesta, Lionel Messi ve Luis Suarez seçilirken, uzun yıllar Barcelona forması giymesinin ardından sezon başında İtalya'nın Juventus takımına geçen Dani Alves ile Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen tecrübeli kaleci Manuel Neuer de listede kendisine yer buldu. AA