Yıldız tenisçilerin başarı sırrı

Neredeyse her maçta tribünlerde bulunan ABD'li Serena ve Venus Williams kardeşlerin anne ve babası, Rus Maria Sharapova'nın babası, İspanyol Rafael Nadal'ın amcası, İsviçreli Roger Federer'in eşi ve Büyük Britanyalı Andy Murray'nin annesi, sporseverlerin akıllarında en az tenisçiler kadar yer etti.

Tenis kortlarında birer yıldız haline gelen akrabalarından desteklerini esirgemeyen aile bireyleri, sporcuların unutulmaz başarılara ulaşmasında kilit rol oynadı.

Williams kardeşlerin başarısı aile çalışması

Venus ve Serena Williams kardeşler, 90'lı yıllardan bu yana damga vurdukları kadınlar tenisinin yüzü haline geldi.

İki tenisçi bu başarıya tam bir aile çalışması sayesinde ulaştı. Anne Oracene Price, baba Richard Williams ve üvey kardeşleri, Venus ve Serena'yı kariyerleri boyunca oynadıkları maçlarda yalnız bırakmadı.

Baba Richard Williams, kariyerlerinin başlarında antrenörlüğünü üstlendiği Venus ve Serena'nın oyunlarına şekil vererek iki kardeşin yıllardır rakiplerine büyük üstünlük kurduğu "güç tenisi"nin ortaya çıkmasını sağladı.

Kadın tenisi denince akla gelen isimlerden Serena Williams 22, Venus Williams da 7 grand slam zaferi elde etti.

Nadal'ı amcası tenisle tanıştırdı

İspanyol Rafael Nadal'ın tenis raketiyle tanışması, 3 yaşındayken amcası vasıtasıyla oldu.

Bu yıla kadar antrenörlüğünü de yapan amcasının yönlendirmesiyle küçük yaşlarda sağ yerine sol elini kullanmaya başlayan Rafael Nadal, bunun faydasını başarılarla dolu bir kariyere imza atarak gördü.

Başarılı kariyerinde aile desteğinin payı büyük olan Rafael Nadal, amcasıyla arasındaki ilişkiyi "Onsuz bir hiç olurdum." cümlesiyle tanımlıyor.

Toni Nadal'ın yeteneğini keşfederek tenis dünyasına kazandırdığı Rafael, küçük yaşlarda İspanya ve Avrupa'da önemli turnuva zaferleri kazandı. Önlenemez yükselişi genç yaşlarda başlayan ve tekler kariyerinde 14 grand slam ile bir olimpiyat zaferi bulunan eski dünya 1 numarası Nadal, 9 şampiyonlukla Fransa Açık'ın en başarılı ismi konumunda bulunduruyor.

Sharapova'yı babası tenise başlattı

Rus tenisçi Maria Sharapova'nın kariyerinde kilit rol oynayan kişi, babası Yuri oldu.

Yuri, ABD'ye götürdüğü kızını burada tenis akademisine yazdırarak önemli bir kariyerin temellerini attı.

Maria Sharapova'nın en büyük motivasyon kaynağı Yuri, uzun süre antrenörlüğünü de yaptığı kızının neredeyse her maçta yanında bulunmaya devam ediyor.

Doping cezasının sonlarına yaklaşan Sharapova'nın bu zorlu dönemde de en büyük destekçisi babası oldu. Wimbledon Tenis Turnuvası'nı en genç kazanan tenisçilerden biri olan Sharapova, kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu yaşadı.

Eşi, Federer'i yalnız bırakmıyor

Eski bir tenisçi olan Mirka, eşi Roger Federer'i kariyeri boyunca yalnız bırakmayan isimlerin başında geliyor.

Sakatlığının ardından tenisi bıraktıktan sonra her turnuvada Federer'in yanında seyahat etmeye başlayan Mirka, maçlar sırasında kaldığı zor durumlarda eşine tribünden verdiği destekle bir numaralı motivasyon kaynağı haline geldi.

Aile desteğini en fazla hisseden tenisçilerden Federer'in babası Robert de çoğu maçta oğlunun yanında yer almayı sürdürüyor.

Tenis tarihinin en iyileri arasında gösterilen 35 yaşındaki Federer, 17 grand slam zaferi elde etti.

Murray'nin destekçisi annesi

Büyük Britanyalı Andy Murray'nin tenis antrenörü olan annesi Judy, oğlunun bu spora başlaması ve kendini geliştirmesi açısından kilit rol oynadı.

Cimnastikten buz patenine oğlunun sporcu olması için neredeyse tüm branşları denediklerini vurgulayan Judy Murray'nin tenis tercihinin, 3 grand slam zaferi yaşayıp dünya 1 numarasına kadar yükselen Murray için doğru karar olduğu ispatlandı.

Murray, kendisini yalnız bırakmayan annesinin yanı sıra eşi Kim Sears'ın da tribündeki desteğiyle yeni başarılar kovalamaya devam ediyor. Tribündeki hırslı tavırlarıyla dikkati çeken Kim Sears, sahada hareketlenmeye ihtiyacı olduğu anlarda eşine en büyük motivasyon kaynağını sağlıyor.