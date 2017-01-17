  • 17 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.807
    EURO 4.037
  • BIST 81711.69
    ALTIN 147.134
Buradasınız : » » Yıldırım Demirören, UEFA TEP toplantısına katıldı

Yıldırım Demirören, UEFA TEP toplantısına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA'nın düzenlediği üst düzey yönetici programı (TEP) toplantısına katıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yıldırım Demirören, UEFA TEP toplantısına katıldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın her yıl üye ülke federasyonları üst yönetimleriyle yaptığı TEP toplantısı, İsviçre'nin Lozan kentinde başladı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında yürütülen toplantıda, Yıldırım Demirören'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi Alaattin Aykaç ve genel sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, UEFA Genel Sekreter Vekili ve Turnuvalar Direktörü Giorgio Marchetti, UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic'in de yer aldığı toplantıda, TFF'nin yanı sıra Belarus, Estonya, Yunanistan, Kazakistan, Letonya, Makedonya, Romanya, Rusya ve Ukrayna federasyonlarının temsilcileri de bulunuyor.

Yarın sona erecek toplantıda Avrupa futbolunun idari yapısı, kulüp ve milli takım müsabakalarıyla ilgili konular ile dünya futbolundaki son gelişmeler değerlendirilip, görüş alışverişinde bulunuluyor. AA

Etiketler: türkiye futbol federasyonu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA, TEP toplantısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER