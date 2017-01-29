Yeşilgiresun Belediyespor, Metin Türen'i kadrosuna kattı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Metin Türen transferine karşılık olarak Okben Ulubay'ın Darüşşafaka Doğuş'tan çok ciddi teklifi aldığı, hem oyuncunun hem de kulübün menfaati doğrultusunda bu transfere de onay verildiği belirtildi.

Okben'in karşılığında Darüşşafaka Doğuş'tan Metin Türen'in yeşil-beyazlı kadroya dahil edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Darüşşafaka Doğuş'tan, A milli kadroda forma giyen Metin Türen kardeşimizi renklerimize katmış bulunmaktayız. Sezon başında kendisini transfer etmek için çok çaba göstermiştik, ancak oyuncunun sözleşmesi devam ettiği için mümkün olmamıştı. Bu transferin hem kendisi hem de kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Açıklamada, Okben Ulubay'a Yeşilgiresun Belediyespor'a yaptığı katkılardan dolayı da teşekkür edildi. AA