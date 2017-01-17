Yeşil sahalarda Fethi Sekin unutulmadı

Geride bırakılan hafta oynanan futbol karşılaşmalarında İzmir'deki terör saldırısını canı pahasına engelleyen Fethi Sekin unutulmadı.

Göztepe taraftarı dağıtılan maskeleri taktı

PTT 1. Lig'de Göztepe ile Denizlispor arasında oynanan karşılaşmada seyirciler, kahraman polisi maskeler takarak andı.

Stada ayrıca, ''Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için'' ve "Burası İzmir, ne Hasan Tahsinler, ne de Fethi Sekinler biter" yazılı pankartlar asıldı.

Müsabakayı şehit polis Fethi Sekin'in 3 çocuğundan biri olan Zeynep Dila da takip etti.

Golden sonra Fethi Sekin maskesi

Karşılaşmada Denizlispor adına gol kaydeden Brezilyalı futbolcu Andre Moritz golden sonra şehit polis Fethi Sekin'in maskesini taktı.

Elazığspor şehidin kabrini ziyaret etti

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Elazığspor ile Şanlıurfaspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı izleyen Elazığsporlu taraftarlar ''Vatan Sana Minnettardır, Fethi Sekin'' yazılı pankart açtı. Elazığspor kafilesi ayrıca, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.