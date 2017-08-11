Yeni Malatyaspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

TFF 1. Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayarak 31 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonuna sahasında Osmanlıspor maçıyla başlayacak.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan, 2010'da Yeni Malatyaspor ismini alan sarı-siyahlı kulübün futbol takımı, ikinci sezonunu geçirdiği TFF 1. Lig'de mutlu sona ulaşarak Süper Lig'e yükseldi.

Ligin 33. haftasında play-off mücadelesi veren Boluspor'u ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 1-0 geri düştüğü müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Üçüncü sıradaki Eskişehirspor'un sahasında Büyükşehir Gaziantepspor ile 2-2 berabere kalmasıyla 5 puanlık farkı koruyan Malatya temsilcisi, son haftaya Süper Lig'e çıkmayı garantileyerek girdi.

31 yıllık serüven

Sarı-siyahlı kulüp, 2009-2010 sezonunda TFF 3. Lig Klasman Grubu'nda play-off müsabakaları sonucunda 2. Lig'e yükseldi.

Malatya ekibi, şu an amatör ligde mücadele eden Malatyaspor'un sorunlarla boğuşması ve borç batağında olması nedeniyle Malatya futbolunun yeni umudu oldu. Kulübün adı 2010'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Yeni Malatyaspor olarak değiştirildi.

Malatya temsilcisi, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında TFF 2. Lig'de yer aldı. 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası'nda gruplara kalan sarı-siyahlı takım, Malatya İnönü Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, adından söz ettirdi.

2014-2015 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 66 puan toplayarak lider olan Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'de ise 2. sezonunda adını Süper Lig'e yazdırdı.

Malatya'nın 11 yıllık hasreti son buluyor

En son 2005-2006 sezonunda Malatyaspor ile Süper Lig heyecanını yaşayan Malatya'nın özlemi 11 yıl sonra şehrin başka bir takımıyla sona erdi.

Malatya amatör takımları Adafıspor, Hürriyet Gençlik, Coşkunspor ve Akınspor'un birleşmesiyle 1966 yılında kurulan Malatyaspor, farklı sezonlarda Süper Lig'de yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, 2002-2003 sezonunda 52 puanla ligi 5. sırada tamamlayarak Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti.

2005-2006 sezonunu 36 puanla 16. sırada tamamlayarak Süper Lig'e veda eden Malatyaspor, borçlar ve şansızlıkların peşini bırakmaması sebebiyle profesyonel liglerde tutunamayarak, Malatya amatör küme futbol liglerine kadar geriledi.

Malatyaspor'un düşüşünün ardından Malatya futbolunun umudu olan Yeni Malatyaspor, şehrin 11 yıllık özlemini sonlandırarak, Süper Lig'e çıktı.

Teknik ekibin başına "Sağlam" takviye

Sarı-siyahlıların Süper Lig'e yükselmesiyle takımın başına 2009-2010 sezonunda Bursaspor'a ilk ve tek şampiyonluğunu kazandıran Ertuğrul Sağlam getirildi.

Sağlam yönetiminde geçirilen kamp döneminin ardından yeni sezona "merhaba" demeye hazırlanan Yeni Malatyaspor'a önemli takviyeler de yapıldı.

Yaz transfer döneminde Türk oyuncular Yalçın Ayhan ile Turgut Doğan Şahin'in yanı sıra Fabien Farnolle, Aly Cissokho, Issam Chebake, Issiar Dia, Sincere Seth, Nacer Barazite, Khalid Boutaib ve Emanuel Dening kadroya katıldı.

Malatya temsilcisi, TFF 1. Lig'den çıkmada önemli rol alan Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Okechukwu Azubuike, Murat Yıldırım, Buğra Çağıran, Michael Pereira, Sunday Mba, Jonathan Ayite, Eren Tozlu ve Ahmet Aras gibi isimleri de kadrosunda tuttu.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, 8 Eylül'de sona erecek yaz transfer döneminde 5 transfer daha yapmayı planlıyor.

12 futbolcuyla yollar ayrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor'un geçen sezon kadrosunda yer alan 12 futbolcuyla yola devam edilmedi.

Sarı-siyahlı kulübün yönetimi, takım kaptanları Sedat Ağçay ve Vedat Kapurtu'nun yanı sıra Osman Fırat, Yiğitcan Erdoğan, İrfan Başaran, Sezer Özmen, Mehmet Sak, Boubacar Dialiba, Hakan Canbazoğlu, Ferhat Kiraz, Austin Amutu ve Caner Arıcı ile yolları ayırdı.

Sezona Osmanlıspor ile "merhaba" diyecek

Sarı-siyahlı ekip, 31 yıllık tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'deki ilk maçını 13 Ağustos Pazar günü Osmanlıspor ile yapacak.

Malatya temsilcisi, sahasında başkent temsilcisini ağırlayarak açacağı sezonun son haftasında bu kez Kayserispor'u konuk edecek.

Zaferle veda edilen stada mecburi dönüş

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasındaki Boluspor karşılaşmasıyla veda ettiği Malatya İnönü Stadı'na dönmek zorunda kaldı.

Malatya futboluna 50 yıldır hizmet eden 10 bin 411 kişi kapasiteli stadyumda son karşılaşmanın geçen sezonki Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor müsabakası olduğu açıklanmıştı.

Açılışı yapılan Yeni Malatya Stadı'nda çim bakımının devam etmesi ve eksikler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın Malatya İnönü Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

Böylece veda edilen Malatya İnönü Stadı'nda 11 yıl aradan sonra tekrar bir Süper Lig maçı oynayacak.

Malatya İnönü Stadı, geçmişte Süper Lig maçlarının yanı sıra Balkan Kupası'na sahne olmuştu.

Hazırlık maçları

Evkur Yeni Malatyaspor, sezon öncesinde Bolu ve Düzce'de gerçekleştirdiği kamplarda yaptığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet elde edip, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.

Malatya temsilcisi, Adana Demirspor'u 5-0, Boluspor'u 2-0, Tuzlaspor'u 4-1 yenerken, Kardemir Karabükspor'a 1-0 yenildi, Adanaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Sarı-siyahlılar sezon öncesinde ayrıca Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'na da katıldı. Malatya turnuvada Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilirken, Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı.