'Yeni bir galibiyet serisi istiyoruz'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından yeni bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Takımının Bursaspor maçı için gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, geçen hafta aldıkları mağlubiyetin ardından yeni bir çıkış yakalamayı amaçladıklarını belirterek, "Kazanma alışkanlığına tekrar başlamak istiyoruz. Bursaspor maçı var. Umarım hafta sonu havanın iyi olduğu güzel bir müsabaka olur." dedi.

Ligde ikinci sıraya düşmelerine rağmen hedeflerinde değişim olmadığını kaydeden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen haftaki duygularımızla bu haftaki duygularımız arasında farklılık yok. Ligin 17 haftasının 16'sında tepede olmak güzel duygu tekrar, o duyguyu yakalamak isteyeceğiz. Hafta hafta gidiyoruz. Bu hafta da Bursaspor maçı var. Hem kupada hem ligde gidiyoruz. Galatasaray ile kupada evimizde oynayacağız. Bizim için harika sezon oluyor, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Tepede olmak, kaliteli takımlarla yarışabilmek güzel. Kulübüm ve bizim için saygı duyulmak şampiyonluk kadar değerli. Biz de karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışacağız."

Bu arada, Medipol Başakşehir, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Başakşehir Futbol Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenmana sakatlığı süren Hakan Özmert katılmadı. AA