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Yeni Adana Stadı'nın yapımı sürüyor

UEFA ve FIFA standartlarına uygun inşa edilen 33 bin seyirci kapasiteli stadın yüzde 75'i tamamlandı.

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Yeni Adana Stadının yapımı sürüyor

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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşaatına 2014'te başlanan Yeni Adana Stadı'nda çalışmalar devam ediyor.

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Yüzde 75'i tamamlanan 33 bin seyirci kapasiteli stadın, ağustos ayında hazır olması planlanıyor.

Sarıçam ilçesinde, yaklaşık 102 dönüm arazide 43 dönüm üzerine inşa edilen stat, UEFA ve FIFA kriterlerinde, çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğinde yapılıyor. Statta, 300 işçi 24 saat esasına göre vardiyalı çalışıyor. Stat bünyesinde, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.

Statta, biri kadınlar için 11 mescit ve abdesthane de yer alıyor. AA

Etiketler: Yeni Adana Stadı, UEFA, fifa
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