Yaya Toure'den Çin'e ret

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure'nin, Çin kulübünden yapılan astronomik teklifi reddettiği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Çin Süper Ligi'nde yer alan bir takım, ara transfer döneminde Toure'yi kadrosuna katmak amacıyla futbolcuya haftalık 430 bin sterlin (2 milyon lira) teklifte bulundu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fildişi Sahilli futbolcunun, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan takımda kalacağına ilişkin garanti almamasına rağmen teklifi geri çevirdiği belirtildi. AA