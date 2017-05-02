Yaşı küçük katkısı büyük: Mbappe

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'nun genç yeteneği Kylian Mbappe gösterdiği üstün performansla takımını sırtlarken, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan ve her kulvarda iddiasını sürdüren Monaco'nun parlayan oyuncuları arasına henüz 18 yaşında olmasına rağmen giren Mbappe, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk ayağında konuk edeceği İtalya temsilcisi Juventus karşısında en önemli kozu olarak dikkati çekiyor.

Her kulvarda gollerine devam ediyor

Genç yetenek, bu sezon ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 5 kez ağları sarsarken, henüz kart görmedi. Bu maçlarda 356 dakika süre alan Fransız futbolcu, her 71 dakikada bir kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

Ligde ise sezonun ilk yarısında son dakikalarda oyuna girmesine rağmen üstün yeteneğiyle kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Kylian Mbappe, forma giydiği 25 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Bu karşılaşmalarda bin 228 dakika sahada kalan Fransız forvet, her 88 dakikada bir gole imza attı.

Sadece Raul'un ardında kaldı

Yaşlarına göre kıyaslandığında dünya futbolunun zirvesindeki iki yıldızı geçen Mbappe'den daha iyi performans gösteren tek isim, Real Madrid'in eski oyuncusu Raul Gonzalez oldu. İspanyol oyuncu 18 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 6 gole imza atarken, ligde ise 40 karşılaşmada 19 kez fileleri havalandırdı.

Bonservis rekoru kırılabilir

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Inter gibi önemli takımların listesinde ilk sırada yer alan Fransız forvetin bonservisine ödenecek miktarın, geçen sezon Paul Pogba'ya Manchester United tarafından verilen 105 milyon avroyu aşarak yeni bir transfer rekoruna ulaşabileceği iddia ediliyor.