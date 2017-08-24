  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Yasemin Adar'dan "sahte hesap" uyarısı

Yasemin Adar'dan "sahte hesap" uyarısı

Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplardan paylaşımlar yapıldığını bildirdi.

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Yasemin Adardan &quot;sahte hesap&quot; uyarısı

Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplardan paylaşımlar yapıldığını bildirdi.

Yasemin Adar, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını ancak madalya töreninin ardından Twitter'da "@YaseminAdarr", Instagram'da ise "@yaseminadar_" kullanıcı adıyla sahte hesaplar açılarak, mesajlar atıldığını belirtti.

Dünya şampiyonu milli güreşçi, "Söz konusu Twitter ve Instagram hesapları ve atılan mesaj, yorum ve paylaşımlarla ilgili herhangi bir bağlantım olmayıp, bu hesapları açanlar hakkında kanuni girişimler şahsım ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığımızca başlatılacaktır. Sosyal medyada 'https://www.facebook.com/jasmin.adar' ve 'https://instagram.com.yasemin.adar' dışında başka bir hesabım yoktur." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Yasemin Adar, sahte hesap, altın madalya
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