  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Yasemin Adar bir ilke imza attı

Yasemin Adar bir ilke imza attı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yendi.

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Yasemin Adar bir ilke imza attı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek, Türkiye'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda adını finale yazdırarak, dünya şampiyonalarında finale çıkan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin, Belaruslu rakibi Marzaliuk ile altın madalya mücadelesi verdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve 2-0 öne geçen milli güreşçi, daha sonra rakibinin 4 puanına engel olamadı. Mücadelede 4-2 gerideyken 2 puan kazanan Yasemin, Belaruslu sporcunun antrenörünün itirazının reddedilmesiyle 1 puan daha aldı ve maçı 5-4 galip tamamladı.

Altın madalyaya uzanan Yasemin, Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan ilk güreşçisi oldu.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen törende Yasemin Adar'a altın madalyasını, Dünya Güreş Birliğinin (UWW) Türk yönetim kurulu üyesi Rodika Maria Yakşi verdi.

İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada Yasemin Adar ile Yakşi'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Önce altın madalya sonra evlilik teklifi

Yasemin Adar, final müsabakasını kazanmasının ardından minderde evlilik teklifi aldı.

Karşılaşmanın bitiminden sonra Türk bayrağı ile salonda tur atan milli güreşçi, daha sonra büyük bir sürpriz yaşadı.

Mindere çiçek ve yüzükle çıkan Erdem Yiğit, diz çökerek Yasemin Adar'a evlilik teklifinde bulundu. Teklifi kabul ettiği görülen milli güreşçi, yüzüğü parmağına takarak Erdem Yiğit'e sarıldı.

"Kendimle gurur duyuyorum"

Yasemin Adar, Türk halkına yaşattığı sevinçten dolayı kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Yasemin, "Gerçekten çok mutluyum. Bu sevinci Türk halkına yaşattığım için kendimle gurur duyuyorum. Hep tarih yazmak bana nasip oldu. Burada dünya şampiyonu olarak bir tarih yazdım. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Eminim beni izlediler. Onların dualarını hissettim. Allah hepsinden razı olsun. Hedefimiz şimdi olimpiyatlar. Olimpiyatlarda da altın madalya alırız ve inşallah bir tarih daha yazarız. Şu an çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Etiketler: Yasemin Adar, Dünya Güreş Şampiyonası
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