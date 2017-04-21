'Yarı finalde olmayı isterdik, üzgünüz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon'a elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında penaltılarla rakiplerine elendiklerini belirterek, "Üzgünüz, taraftarlarımızı üzdük. Başımız dik, alnımız açık. Oynadığımız tüm maçlarda elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.

Oyuncularının tüm gayretlerini ortaya koyduğunu kaydeden Güneş, "Çok çalıştılar, taraftarlar da destek oldu. Takılıp kalmayacağız. Bu zamana kadar ülkemizi, camiayı iyi temsil ettik. Yarı finalde olmayı isterdik. Maç gel-git şeklinde oldu. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Ayakta kalıp ve çok çalışarak Şampiyonlar Ligi'ne gidip, daha iyi sonuçlar alacağız." diye konuştu.

Taraftarların takıma büyük destek verdiğini anlatan Şenol Güneş, "Bu kadar güzel seyircinin önünde hiçbir olumsuzluk olmadan oyunumuzu oynadık. Herhangi bir sıkıntı olmadı." ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca: Avrupa'dan başımız dik ayrılıyoruz

Olympique Lyon filelerini iki kez havalandıran Anderson Talisca, "Avrupa'dan başımız dik ayrılıyoruz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasının normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 önde tamamlayan ancak penaltı atışlarında Fransız ekibine 7-6 mağlup olan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim için büyük bir maç oldu. Takım olarak iyi mücadele ettik. Tempomuzu ve kalitemizi kabul ettirdik. İyi mücadele ettik. Üzerimizde bunun gururu var. Taraftarlarımıza 120 dakika süren desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Avrupa'ya önümüzdeki yıl bıraktıkları yerden devam edeceklerini iddia eden Talisca, "Bugün biri kafayla, biri ayakla 2 gol attım. Kaçan bir pozisyon var. Daha iyi olabilirdik. Tabii ki üzüntü oluyor. Artık başımızı kaldıracağız. Hocamızı dinleyeceğiz. Lige dönüp mücadele edeceğiz. Daha fazla gol atıp takımıma daha fazla katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ricardo Quaresma: Penaltılarda şans eksikti

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ise büyük bir takıma karşı ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama şansız olduklarını söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Portekizli futbolcu, karşılaşmanın 117. dakikasında yaşadığı sakatlık pozisyonuyla ilgili olarak önemli bir problemin olmadığını düşündüğünü kaydetti.

Önlerinde lig mücadelesi olduğunu dile getiren Portekizli futbolcu, şunları aktardı:

"Ligi kazanmaya bakacağız. Penaltı, biraz şans meselesi. Bugün şans yanımızda değildi. Aslında çok büyük bir takıma karşı iyi oynadık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Golleri de bulduk ama penaltılarda şans eksikti."

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak: Sonuna kadar kovaladık

Beşiktaş'ta yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, "Sonuna kadar kovaladık. Şans bizim tarafımızda değil, onların tarafındaydı." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çok üzgünüz ama futbol bu. Maç penaltılara kaldı ancak olmadı. Rakibimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın futbolun tüm pozitif yönlerini sergilediğini vurgulayan siyah-beyazlı yönetici, "Taraftarıyla, teknik direktörüyle, takımıyla futbolun pozitif tarafını yapan bir Beşiktaş vardı. Bunu bütün Avrupa gördü. İlk maçta yaşanan negatif olayların hiçbiri takımımız ve taraftarımız nezdinde olmadı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizi iyi temsil ettiğimiz için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Olympique Lyon Teknik Direktörü Genesio: Harika bir sonuçla ayrılıyoruz

Olympique Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio ise kendileri adına unutulmaz bir akşam yaşadıklarını dile getirdi.

Yoğun bir atmosferde oynadıklarını vurgulayan Genesio, "Bizim için inanılmaz bir maç oldu. Harika bir sonuçla ayrılıyoruz. Penaltılarda şans bizden yanaydı. Turu atlayan biz olduk." şeklinde görüş belirtti.

Türk taraftarların desteğine hepimiz hayran kaldık

Vodafone Arena'da Beşiktaşlı taraftarların takımlarına verdiği destekle ilgili soruyu yanıtlayan Bruno Genesio, "Türk taraftarların desteğine hepimiz hayran kaldık." değerlendirmesinde bulundu.