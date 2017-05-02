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'Yakında beni sahalarda görmenin keyfini yaşayacaksınız'

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, ameliyatının başarılı geçtiğini ve kısa sürede sahalara döneceğini açıkladı.

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Yakında beni sahalarda görmenin keyfini yaşayacaksınız

İsveçli yıldız futbolcu Ibrahimovic, sosyal medyadaki Instagram hesabından kol bandının fotoğrafıyla yaptığı açıklamada, "Tedavi edildim, iyiyim ve daha güçlüyüm. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yakında beni sahalarda görmenin keyfini yaşayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic, Belçika ekibi Anderlecht ile 20 Nisan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında dizinden sakatlanmıştı.

Sezon sonunda Manchester ekibi ile sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta rakip fileleri 28 kez havalandırdı.

Etiketler: İbrahimovic, manchester united, sakatlık durumu
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