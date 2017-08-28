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'Yabancı hakemleri de denemeliyiz'

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Buruk, "Sahada 7 yabancı oyuncu oynatan takımlar var. Bu yüzden yabancı hakemleri de denemeliyiz." dedi.

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Yabancı hakemleri de denemeliyiz

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde hakemlerin hatalı kararlar verdiğini savunarak, "Yabancı hakemleri de denemeliyiz." dedi.

Buruk, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige iyi başladıklarını, milli maç arasına kadar hedefledikleri puana ulaştıklarını belirtti.

Hakem hataları yüzünden haklarının yendiği kanısında olduğunu ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

"Akhisar tarihinde Mustafa Öğretmenoğlu’nun gerçeği var. Ama bir gerçek de var, yabancı hakemleri de denemek isteriz. Çünkü yabancı teknik adamlar var, sahada 7 yabancı oyuncu oynatan takımlar var. Bu yüzden yabancı hakemleri de denemeliyiz. Antalya maçında verilmeyen penaltı ve kırmızı kart var. Hakemlere baktığımız zaman, alttan gelen hakem yok, mevcut hakemlerimiz de ortada. Hakemler hakkında fazla konuşmak istemiyorum."

Öte yandan Buruk, takımda eksik gördükleri mevkilere transfer yapacaklarını kaydetti.

Antrenman
Süper Lig'in 3. haftasında dün Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.

Yeşil-siyahlılar, koşu ile başladıkları antrenmanı pas ve koordinasyon çalışmasıyla tamamladı.

Perşembe gününe kadar çalışmalarını sürdürecek Ege temsilcisi, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününü izinli geçirecek. Takım, ligin 4. haftasındaki Bursaspor maçının hazırlıkları için 4 Eylül Pazartesi günü Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplanacak. 

Etiketler: Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Buruk, yabancı hakem
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