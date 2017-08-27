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Wushunun yıldızı Akyüz madalya peşinde

Milli sporcu Elif Akyüz, 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'na bu yıl ilk kez dahil edilen wushuda madalya kazanarak, tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.

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Wushunun yıldızı Akyüz madalya peşinde

Milli sporcu Elif Akyüz, 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'na bu yıl ilk kez dahil edilen wushuda madalya kazanarak, tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen organizasyonda wushunun taolu branşında mücadele edecek Elif yaptığı açıklamada, çok sevdiği wushu branşında 4 dünya şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

İki kez de dünya ikincisi olduğunu aktaran Elif Akyüz, 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'na çok iyi hazırlandığını ifade etti.

Elif Akyüz, başarılı olabilmek için çok çalıştıklarını belirterek, son 2 aydır bu müsabakaya yoğunlaştıklarını bildirdi.

Müsabakalarda en iyi şekilde mücadele edeceğini aktaran Elif, "Hedefim şampiyonluk. İnşallah İstiklal Marşımızı okutacağım ve Türkiye'ye mutlu ve gururlu bir şekilde döneceğim." dedi.

Etiketler: Elif Akyüz, üniversiteler yaz olimpiyatları
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