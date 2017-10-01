Wushu'da 3 Türk kardeşin madalya mücadelesi

Wushu'da dünya şampiyonlukları ve çok sayıda dereceleri bulunan Elif, Zeynep Makbule ve Necmettin Erbakan Akyüz kardeşler, 14. Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele ediyor.

Türkiye Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz ile milli takım antrenörü Fatma Akyüz çiftinin çocukları Elif, Zeynep Makbule ve Necmettin Erbakan wushuda ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkati çekiyor.

Wushu'nun taolu kategorisinde çok sayıda dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Akyüz kardeşler, başarılarına her geçen gün yenilerini eklemek için ter döküyor.

Sporcu kökenli aileden gelen Akyüz kardeşler, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bu yıl 14. kez düzenlenen dünya şampiyonasında madalyalar kazanıp Türkiye'ye mutlu ve gururlu bir şekilde dönmeyi hedefliyor.

Elif Akyüz yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda başladığı ve çok sevdiği wushuda 4 dünya şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

İki kez de dünya ikincisi olduğunu aktaran Elif Akyüz, Kazan'da düzenlenen Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası'na çok iyi hazırlandığını ifade etti.

Elif Akyüz, başarılı olabilmek için çok çalıştığını belirterek, katıldığı müsabakalarda en iyi şekilde mücadele edeceğini bildirdi.

"Wushu ailesiyiz"

Dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandığını anlatan Elif Akyüz, "İnşallah çalışmamın karşılığını alacağım. Hedefim altın madalya. İnşallah dünya şampiyonasından madalyayla dönerim." dedi.

Wushu sporunu ailecek yaptıklarını anlatan Akyüz, "Biz adeta bir wushu ailesiyiz. Dünya şampiyonasına kardeşlerimle katılıyorum. Kardeşlerim de çok başarılı. Onlarla aynı şampiyonaya katılmak büyük gurur. Şampiyonada kardeşlerimle en iyi şekilde mücadele edip, madalya kazanarak tarih yazmak istiyoruz." diye konuştu.

Zeynep Akyüz: "Kardeşlerimle mücadele etmek güzel bir duygu"

Zeynep Akyüz ise 2 dünya şampiyonluğu, 3 dünya ikinciliği ve 3 de dünya üçünçülüğü bulunduğunu hatırlatarak, wushu sporunu çok sevdiğini söyledi.

Daha önce büyükler dünya şampiyonasına katıldığını ancak derece yapamadığını anlatan Akyüz, "İnşallah bu şampiyonada altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Kardeşlerimle mücadele etmek çok güzel bir duygu. İnşallah Türk'ün gücünü burada göstereceğiz. Takım olarak da mücadele ediyoruz ancak 3 kardeş mücadele etmek daha heyecanlı ve gurur verici. İnşalllah üçümüz de altın madalya kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Necmettin Erbakan Akyüz: "İnşallah birincilik alırız"

Necmetin Erbakan Akyüz de 3 dünya şampiyonluğu bulunduğunu belirterek, büyüklerde ise daha önce dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi.

Büyüklerde dünya şampiyonluğu hedeflediğini anlatan Akyüz "Şampiyonada kardeşlerimle mücadele edeceğim. İnşallah hepimiz birincilik elde ederiz. Kardeşlerimle gurur duyuyorum ve hepimizin şampiyon olmasını istiyorum. İnşallah hem takım olarak hem de kardeşlerimle şampiyonluklar kazanırız." şeklinde konuştu.