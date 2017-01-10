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Wolfsburg Ntep'i kadrosuna kattı

Alman ekibi Wolfsburg, Rennes'den Fransız kanat oyuncusu Ntep ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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Wolfsburg Ntepi kadrosuna kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg, Fransa'nın Rennes takımından kanat oyuncusu Paul-Georges Ntep'i transfer etti.

Wolfsburg Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ntep ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Fransız futbolcunun yeni takımında 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Alman ve Fransız basınında transferin yaklaşık 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Auxerre altyapısından yetişen Ntep, 2014'te Rennes'e transfer oldu. Fransa Milli Takımı'nın formasını 2 kez giyen Ntep, Rennes'de görev yaptığı 81 maçta 18 gol attı.

Etiketler: Alman ekibi Wolfsburg, Rennes
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