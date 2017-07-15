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Buradasınız : » » Wimbledon'da şampiyon Muguruza

Wimbledon'da şampiyon Muguruza

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlar finalinde ABD'li Venus Williams'ı 2-0 yenen İspanyol Garbine Muguruza, şampiyon oldu.

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Wimbledonda şampiyon Muguruza

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlar finalinde ABD'li Venus Williams'ı 2-0 yenen İspanyol Garbine Muguruza, şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 14 numaralı seribaşı Muguruza ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.

Muguruza, bir saat 17 dakika süren müsabakadan 7-5 ve 6-0'lık setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Wimbledon'da 2015'te finalde Serena Williams'a kaybeden Muguruza, tek grand slam zaferini geçen sene Fransa Açık'ta kazanmıştı.

Muguruza, 1994'te Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Conchita Martinez'in ardından bu turnuvada tek kadınlarda zafer elde eden ikinci İspanyol tenisçi oldu.

Etiketler: Wimbledon, Muguruza, muguruza williams maçı, Venus Williams
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