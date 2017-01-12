West Ham United'da Payet krizi

Yeni taşındığı Olimpiyat Stadı'nda tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, üst üste kazandığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşarak rahat bir nefes alsa da bu kez Fransız yıldızı Payet'nin takımdan ayrılmak istemesiyle kendisini yeni bir krizin içinde buldu.

Başkent temsilcisinin 10,7 milyon sterline Fransa'nın Olympique Marsilya ekibinden renklerine bağladığı Payet'nin artık takımda forma giymek istemediğini basınla paylaşan Bilic, "En iyi oyuncularımızı satmak istemediğimizi söyledik. Payet'yi satmayacağız, bu parayla ya da başka bir konuyla ilgili değil. Ondan geri dönmesini, takım için özveri ve kararlılığını göstermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı. AA