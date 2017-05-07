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Warriors konferans finaline yakın

NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 102-91 yenerek seride 3-0 öne geçti.

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Warriors konferans finaline yakın

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 102-91 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Konferans yarı final serisinin 3. maçında Jazz'a konuk olan Warriors, 102-91 galip gelerek seriyi 3-0 yaptı.

Warriors'ta Kevin Durant 38 sayı, 13 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Stephen Curry 23, Andre Iguodala ise 11 sayı attı.

Serinin 4. maçına da ev sahipliği yapacak Jazz'da Gordon Hayward'ın 29 sayı, Rudy Gobert'in ise 21 sayı, 15 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.

Etiketler: nba, Batı Konferansı, Golden State Warriors
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