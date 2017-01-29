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Warriors, 3. kez 140 sayı barajını aştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 144-98 yenen c, art arda 3 sezon ilk 50 maçından önce 40 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

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Warriors, 3. kez 140 sayı barajını aştı

NBA'e 7 maçla devam edildi. 2015 şampiyonu ve 2016 finalisti Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Clippers mücadelesini 144-98 kazandı.

Bu sezon 3. kez 140 sayı barajını geçen Warriors, son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini elde etti. Warriors böylece art arda 3 sezon ilk 50 maçından önce 40 galibiyete ulaşan ilk NBA takımı unvanını elde etti.

Stephen Curry, 25'i 3. çeyrekte olmak üzere attığı 43 sayı ve ürettiği 9 ribaunt, 6 asistle Warriors'ı sürükledi. Kevin Durant ise 23 sayı ve 7 asistle oynadı.

Clippers'ta Blake Griffin'in 20, J.J. Redick'in 13, Austin Rivers ve Raymond Felton'ın 10'ar sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Heat'ten üst üste 7. galibiyet

Sezonu kötü başlayan Miami Heat, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 116-103 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Heat'te Goran Dragic 23 sayı ve Dion Waiters 17 sayı, 7 asistle mücadele etti. Heat yedeklerinden Wayne Ellington 19, James Johnson ise 18 sayı kaydetti.

Pistons'ta 24 sayı ve 7 ribaunt üreten Reggie Jackson ve 17 sayı, 20 ribauntla "double double" yapan Andre Drummond'ın eforu galibiyete yetmedi.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 106-109

Miami Heat-Detroit Pistons: 116-103

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 108-112 (uzatmada)

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 144-98

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 129-109

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 112-123

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 95-102 AA

Etiketler: Amerikan Basketbol Ligi, nba, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors
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