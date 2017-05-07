Vodafone Arena'da derbi günü

Bu gece Vodafone Arena’da ligin gidişhatına yön verecek dev bir mücadele var. Beşiktaş’la Fenerbahçe sezonun son derbisinde karşılaşıyor. Kartal kazanırsa, şampiyonluk iddiasını daha da pekiştirecek.

Galibiyet Fenerbahçe’ye de büyük fırsatlar sunacak; zirveyle fark 5 puana düşecek, yeniden şampiyonluk hesapları yapılacak. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti, ikinci Başakşehir’i de iyice şampiyonluk havasına sokacak, zira fark 1 puanda kalacak.

Sezon finali

Ve beklenen gün geldi, çattı. Sezonun son derbisi için bugün 2 dev sahneye çıkacak. Ev sahibi Beşiktaş, hem Başakşehir yenilgisinin yaralarını sarmak hem de 3. yıldız yolunda tekrar avantaj istiyor. Şenol Güneş ve öğrencilerinin en önemli kozu ise hiç kuşku yok ki Vodafone Arena’yı dolduracak olan taraftar olacak.

Fenerbahçe ise Galatasaray’ın kaybettiği haftada Şampiyonlar Ligi bileti için iyice iştahlandı. Ligde 4 maçtır kazanan Sarı-lacivertliler, yine galip gelirse Başakşehir ile arasındaki farkı yeniden 4 puana indirecek. Özetle Vodafone Arena büyük hedefler için dev bir kapışmaya ev sahipliği yapacak.

Müthiş mücadele bu akşam saat 19.00’da başlayacak Vodafone Arena’daki maçın hakemi Fırat Aydınıs.

Muhtemel ilk 11’ler şöyle;

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ve Aboubakar.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Ozan, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Neustadter, Lens, Alper, Sow ve Van Persie.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 'teknik' bakış

Rekabette 20'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 23 randevuda öne geçen takım, sahadan 2 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 16 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe 15, Beşiktaş 7 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 23 karşılaşmada Fenerbahçe 15, Beşiktaş 7 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler öne geçtikleri maçların 12'sini kazandı, birinde yenildi, 2'sinde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ise ilk golü buldukları derbilerin 4'ünü kazandı, 2 kez eşitliği bozamadı, bir kez de sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı.

Beşiktaş 21 maçın 19'unu kazandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 21 maçın 19'undan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe 16 maçta 14 galibiyet elde etti

Fenerbahçe de bu sezon Süper Lig'de ilk golü kaydettiği 16 müsabakada 14 kez kazandı.

Derbiye "teknik" bakış

Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe, teknik direktörleri yönetiminde bu sezon ligde derbi mağlubiyeti yaşamadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, bu sezon takımlarının başında ligde üçer derbi heyecanı yaşadı.

Ligde lider durumda bulunan Beşiktaş, Şenol Güneş idaresindeki 3 derbi maçında bir galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısındaki derbi karşılaşmalarında Galatasaray ile evinde 2-2 berabere kalırken, deplasmandaki Fenerbahçe mücadelesini 0-0 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, ligin ikinci devresinde Galatasaray'ı dış sahada 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk derbi galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 3 derbi maçında 5 puan çıkardı.

Siyah-beyazlılar, bu sezonki derbi karşılaşmalarında 3 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.

Şenol Güneş'in 8. lig derbisi

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 8. lig derbisine çıkacak.

Şenol Güneş, 2015-2016 sezonunda görev aldığı siyah-beyazlı takımla, ligde 7 derbi mücadelesinde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, bu periyottaki tek yenilgisini geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak aldı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonki 4 derbide takımına 3 galibiyet yaşattı.

Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetiminde iki sezondaki 7 lig derbisinde 9 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

2 maç da kupada

Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başında 2 de kupa mücadelesine çıktı.

Beşiktaş, bu sezon başında TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Konya'da karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada siyah-beyazlı takım, penaltılarda rakibine yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde ayrıca bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye son 16 turunda rakip oldu. Beşiktaş, Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe 1-0 yenildi ve kupadan elendi.

Advocaat, yenilgisiz tamamlamak istiyor

Fenerbahçe'nin başına sezon başında geçen ancak takımını zirveye oynatmayı başaramayan Hollandalı Dick Advocaat, derbilerde ise başarılı bir performans sergiledi.

Sarı-lacivertli takım, Advocaat yönetiminde ligdeki 3 derbi mücadelesinde 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray ile yaptığı iki maçta rakibine 2-0 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Beşiktaş ile evinde oynadığı karşılaşmayı ise 0-0 beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Hollandalı çalıştırıcısıyla bu 3 maçta 7 puan topladı.

Sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Dick Advocaat, takımının galibiyeti veya beraberliği halinde Fenerbahçe kariyerini derbi yenilgisi almadan bitirecek.

Hollandalı teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 1-0 üstünlük kurdu.

Fenerbahçe, derbilerde kalesini gole kapattı

Fenerbahçe, Dick Advocaat yönetiminde bu sezon derbilerde iyi savunmasıyla dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takım, 3'ü lig, biri kupa olmak üzere geride kalan 4 derbide de kalesini gole kapattı. Rakip filelere 4 gol bırakan Fenerbahçe, bunların 3'ünü Galatasaray'a, birini Beşiktaş'a attı.