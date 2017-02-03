  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Vodafone Arena 2 finale aday

Vodafone Arena 2 finale aday

Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Arena, 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçı ve UEFA Süper Kupa karşılaşmasına ev sahipliği yapacak aday statlar arasında yer aldı.

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Vodafone Arena 2 finale aday
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçlarına ev sahipliği yapacak aday statlar belirlendi.
 
Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı 41 bin 903 kapasiteli Vodafone Arena, 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapacak 7 aday stat arasında yer aldı.
 
Vodafone Arena'nın 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmak için yarışacağı aday statlar şöyle:
 
Olimpiyat Stadı (Azerbaycan-Bakü), Dinamo Arena (Gürcistan-Tiflis), Frankfurt Stadı, Arena Stuttgart (Almanya-Frankfurt ve Stuttgart), Hampden Park (İskoçya-Glasgow), Roman Sanchez Pizjuan Stadı (İspanya-Sevilla)
 
Vodafone Arena UEFA Süper Kupa'ya da aday
Vodafone Arena dışında 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapmak için 9 stat daha aday gösterildi.
 
2019 UEFA Süper Kupa maçını düzenlemeye aday statlar şöyle:
 
Qemal Stafa Stadı (Arnavutluk-Tiran), Toulouse Stadı (Fransa-Toulouse), Florian Albert Stadı (Macaristan-Budapeşte), Sammy Ofer Stadı (İsrail-Haifa), Astana Arena (Kazakistan-Astana), Windsor Park (Kuzey İrlanda-Belfast), Arena Gdansk (Polonya-Gdansk), Narodowy Stadı (Polonya-Varşova), Hampden Park (İskoçya-Glasgow)
Etiketler: Vodafone Arena, Beşiktaş, uefa şavrupa ligi finali, uefa süper kupa finali, UEFA Şampiyonlar Ligi finali
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