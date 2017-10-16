Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu, yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen ligde, 12 takım, iki devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek. Sezonun ilk maçında, Halkbank ile VakıfBank, yarın saat 17.00'de Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon 1. Lig'den yükselen Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve İlbank'ın dahil olduğu kadınlarda, 1. devre 5 Aralık'ta sona erecek. 2. devre 7 Ocak-25 Şubat 2018 tarihleri arasında, baraj maçları ve play-off'lar ise mart-nisan aylarında oynanacak. Baraj etabında sonunda, 11 ve 12. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e düşecek.

TVF Yönetim Kurulu'nun kararına göre, erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da geçen sezonlardan farklı olarak, müsabakalarda iki yerine sadece bir teknik mola verilecek. Maçlarda teknik mola 12. sayıda kullanılacak. Ayrıca 1. etap birincisi, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne 3. sıradan katılma hakkı kazanacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Halkbank-VakıfBank (TVF Başkent)

18 Ekim Çarşamba:

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Cengiz Göllü)

17.00 Çanakkale Belediyespor-Seramiksan (Anafartalar)

14.00 Beşiktaş-İlbank (Akatlar)

17.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA (Beylikdüzü)

17.30 Galatasaray-Nilüfer Belediyespor (Galatasaray Park)