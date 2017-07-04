  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Ve Pepe transferinde mutlu son

Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan Pepe'nin transferini resmen bitirdi.

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Ve Pepe transferinde mutlu son

Beşiktaş, yaza damga vuracak transferi bitirdi. Siyah-beyazlılar, Real Madrid'den ayrılan Portekizli stoper Pepe ile her konuda anlaştı.

Lizbon'a giden Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, Pepe ve menajeri ile yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından transferi tamamladı.

Yıldız oyuncu imza için İstanbul'a gelecek.

Pepe de sosyal medyadaki hesaplarından, Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında Vodafone Park'ın ve İstanbul Boğazı'nın göründüğü bir fotoğraf ile "Bu sene?" ifadesini paylaştı.

Real Madrid formasıyla 10 sezon mücadele eden Pepe, birçok önemli başarı elde etti. 34 yaşındaki stoper, 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı Real Madrid'de 3'ü İspanya Ligi şampiyonluğu olmak üzere 7 kupa kaldırdı.

Deneyimli savunmacı, Portekiz Milli Takımı ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da zafere ulaşmıştı. 

Etiketler: transfer, pepe, Beşiktaş
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