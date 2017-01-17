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Ve Bogdan Stancu Bursaspor'da

Yeşil-beyazlılar Gençlerbirliği'nin Rumen oyuncusu Bogdan Stancu'yu kadrosuna dahil etti.

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Ve Bogdan Stancu Bursasporda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Gençlerbirliği'nin Rumen oyuncusu Bogdan Stancu'yu transfer etti.

Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rumen golcünün transferi için ikinci başkan Ali Ademoğlu ile futbol şube sorumlusu Yüksel Çolak'ın Ankara’da Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile bir araya geldiği belirtildi.

Daha önce futbolcu ve menajeriyle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığının da ifade edildiği açıklamada, "Futbolcunun kulübü Gençlerbirliği ile de anlaşılarak transfere nokta konulmuştur. 29 yaşındaki forvet oyuncusu, takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 17.45'te başlayacak olan Akhisar Belediyespor maçını da tribünden izleyecek ve yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek." denildi. 

Etiketler: bursaspor, Bogdan Stancu
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