Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü Avusturya'nıhn Sturm Graz takımına konak olacak Fenerbahçe'ye, Hollandalı oyuncusu Robin van Persie'den kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, sakatlığı nedeniyle kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından muayenesi yapılan ve bir takım testlere tabi tutulan Van Persie'nin, Sturm Graz deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşti.

İsviçre'nin Lozan kentinde Monaco ile yapılan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası bir pozisyonda dizinin üstüne düşen Van Persi'nin, sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma, bağlarında da gerilme tespit edilmişti.