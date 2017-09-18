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Valverde'den Arda Turan açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Valverde, "Eğer faydalı olacağına inanırsam elbette o da takıma dahil olacaktır" dedi.

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Valverdeden Arda Turan açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, milli futbolcu Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Valverde, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında yarın sahasında Eibar'a karşı oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. İspanyol teknik adam, Arda ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine "Genel görüş olarak tüm futbolcular takımın parçasıdır. Arda da bunlardan biri. Sezon uzun. Eşit davranmaya çalışıyorum. Eğer faydalı olacağına inanırsam elbette o da takıma dahil olacaktır." dedi.

Valverde ayrıca 4. hafta sonunda 12 puanla liderlik koltuğunda oturan tek takım olmalarının şu an için önem arz etmediğini vurgulayarak, "Yarınki maç dışında endişelenmemiz gereken bir şey yok. 9 puanlık bir haftaya girdik ve şu an elimizde sadece 3 puan var. Bir ay önce (İspanya Süper Kupası) kelle koltuktaydı. 1 ay sonra da her şey değişebilir. Biz işimize bakıp, basında yazılan iddialardan uzakta kalmalıyız." şeklinde konuştu.

En az 3 ay sahalardan uzak kalacak Ousmane Dembele'nin Getafe maçında sakatlanmasında Fransız futbolcunun da hatasının olduğunu söyleyen Valverde, "Veteran bir futbolcu o topuk hareketini yapmazdı." yorumunu yaptı.

Dembele'nin yerini doldurabilecek oyuncuları 'Deulofeu, Aleix Vidal, Denis ve Andre Gomes' olarak sıralayan Valverde, "Her maçta ideal 11'i bulmaya çalışacağız. Tabii ki alt yapıdaki oyuncularımıza da bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Etiketler: barcelona, Arda Turan, ernesto valverde
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