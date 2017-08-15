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Valverde'den Arda Turan açıklaması

İspanyol ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, Arda Turan'ın geleceğinin kendi performansına bağlı olduğunu söyledi.

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Valverdeden Arda Turan açıklaması

İspanyol ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, ilk maçta 3-1 mağlup oldukları Real Madrid ile 17 Ağustos Perşembe günü oynayacakları İspanya Süper Kupası rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalar yaptı.

İspanyol teknik adam, ilk maçın 18 kişilik kadrosuna dahil etmediği Arda Turan'ın yeniden takımda yer alıp alamayacağı sorusuna, "Bilmiyorum. Bu, biraz da Arda'nın performansına bağlı. Kulüp ona büyük yatırım yaptı. Geleceği, onun ne yapacağı ve benim kararıma göre netleşecek. Şu an diğer oyuncuları tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Arda Turan, barcelona, ernesto valverde
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