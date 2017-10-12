'Uyuşturucu ile mücadele birinci önceliklerimizin başında'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Uyuşturucu ile mücadele bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birinci önceliklerimizin başında geliyor. Sokaklardaki tabloları görüyoruz. Bizim ülke olarak en büyük gücümüz, gençliğimiz ve insan kaynağımız. Biz bu insan kaynağını ve gençliği yeteri kadar yönetemezsek, yönlendiremezsek, eğitemezsek 2023 hedeflerine, ortaya koyduğumuz 2053 hedeflerine ulaşmakta çok zorlanırız." dedi.

Bakan Bak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis toplantısında, gençleri uyuşturucudan korumak için, önleyici rol üstlenmeye ihtiyaç olduğunu, bunu yapabilmek için sporu ve sivil toplum kuruluşlarını kullandıklarını anlattı.

Bak, "Uyuşturucu ile mücadele bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birinci önceliklerimizin başında geliyor. Sokaklardaki tabloları görüyoruz. Bizim ülke olarak en büyük gücümüz, gençliğimiz ve insan kaynağımız. Biz bu insan kaynağını ve gençliği yeteri kadar yönetemezsek, yönlendiremezsek, eğitemezsek 2023 hedeflerine, ortaya koyduğumuz 2053 hedeflerine ulaşmakta çok zorlanırız." ifadelerini kullandı.

Spor alanları olmadığında çocukların yalnız kaldığını belirten Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnız kaldığı zaman kiminle beraber olduğunu bilemiyorsunuz. Onu etkileyen, bu sürece sürükleyen etkenler var. Dolayısıyla biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm gücümüzle tüm paydaşlarımızla sivil toplum kuruluşlarıyla amatör spor kulüpleriyle sahada ve sokakta olacağız. Sokakları uyuşturucu satıcılarına, bu yapı içindekilere bırakmayacağız. Burada işadamlarımızdan, sosyal sorumluluk çerçevesinde kendi semtlerindeki, bölgelerindeki spor kulüplerine destek olmalarını bekliyoruz."

"Spora yatırım yapmamız gerekiyor"

Ailelerden çocuklarından sevgiyi esirgememelerini de isteyen Bak, kendisinin 4 çocuğu olduğunu, yoğun çalışma gününün ardından eve gittiğinde onlarla tek tek ilgilenerek sorunları olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Gençlerin uyuşturucunun pençesinden kurtarılması gerektiğini ifade eden Bak, "Genci spora yönlendirdiğiniz zaman sağlıklı oluyor, çevresine huzur veriyor, çevresine zarar vermiyor, içkiden, kötü alışkanlıklardan uzak durunca evinde, çevresinde huzur oluyor. Toplumla entegrasyonu kolay oluyor. Sağlık açısından bakınca az doktora gidiyor, az ilaç kullanıyor, az film çektiriyor. Dolayısıyla spora yatırım yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sporun içinden gelmiş olması dolayısıyla spora büyük miktarlarda yatırım yapılması konusunda öncülük ettiğinin altını çizen Bak, ancak bu yatırımların içinin doldurulması gerektiğini, spor salonları ve sahaların sayısının yanında niteliğinin de artırılmasının önemine işaret etti.

Bak, "Çocukları bu salonlara taşımamız lazım. Burada hem milli eğitime hem spor kulüplerine hem de bakanlık olarak bizlere görev düşüyor. Bunu başarmak için de en önemli aracımız mahalli idareler. Mahalli idarelerin yer alması, onlarla beraber çalışılması gerekiyor. Biz bu noktada gerekli girişim ve çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.

Sporda şiddet

Bakan Osman Aşkın Bak, spor sahalarında yaşanan şiddet olaylarına da dikkati çekerek, zaman zaman hoşa gitmeyen tabloların yaşandığını hatırlattı.

Sporda şiddetin önlenmesi için yasanın gerektirdiği önlemleri aldıklarını ifade eden Bak, ancak bunların uygulanmasında sorunlar yaşandığını vurguladı. Bunları gidermek için İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çalışmalar yürüttüklerini belirten Bak, "Sporun ortak dilini, birleştirici gücünü hep beraber kullanmalıyız. Bir proje çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, mahalle sahaları, basketbol sahaları, küçük alanlarda sahalar oluşturmak için bir seferberlik başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Her mahalleye basketbol sahası ya da voleybol sahası kurulması için çalışma başlatacaklarını dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"Sporun birleştirici gücünü kullanmak açısından da işadamlarına ihtiyacımız var. Sorunlarınız çok ama bir nevi sosyal sorumluluk çerçevesinde sizlerin bize önereceği projelere ihtiyacımız var. Biz bakanlık olarak gençlikle ilgili, onların girişimci olması için, teknolojik yapıdan güçlenmesi için gelecek projelerde sizlerle işbirliği yapmaya hazırız. Bu noktada teknoloji olabilir, yazılım olabilir, teknik robotik olimpiyatlar olabilir bu tip şeylere açığız. Bu noktada biz Bakanlık olarak bu alanlarda yer alacağız."

"Aslan yürekli sporcular"

Ampute Futbol Milli Takımı'nı da başarısından dolayı tebrik eden Bak, "Aslan yürekli sporcularımız, herkese şunu gösterdiler: Hayatta mücadelenin ne kadar önemli olduğu, hayattaki en önemli şeyin, kendisinin hayatı sevmesi ve mücadeleden kopmaması. Hepimiz engelli adayıyız. Bunların hepsi bizim başımıza gelebilir. Bir kısmı trafik kazasından, bir kısmı çalışırken yaşadıkları sorunlardan engelli haline gelmiş. Ama onlar yılmamış, hayattaki mücadeleye devam etmişler. Bizi gururlandırdılar. Stattaki seyircileri, televizyon başında izleyenleri gururlandırdılar. Bir destan yazdılar. Orada ortaya koydukları tablo çok muhteşemdi." değerlendirmesini yaptı.

İTO üyelerinin sektörlerinde yaşadıkları sorunların çözümü için her zaman destek olmaya açık olduğunu da belirten Bak, kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun da kendilerine bağlı olduğuna işaret eden Bak, kurumun üniversitelerdeki 620 bin gence hizmet verdiğinin altını çizdi.

Ülkenin geleceği olan gençlerin yetişmesi için bu görevi üstlendiklerini ifade eden Bak, sözlerini, "Hedefimizde bu sayıyı artırmak var. Gençlerin daha uygun ortamlarda kalması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye tamamladı.

Konuşmasının ardından İTO Başkanı İbrahim Çağlar, Bakan Bak'a bir tablo hediye etti.