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'Utanç duyuyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, "Hem aldığımız sonuçtan hem de oyuncularımın gösterdiği davranıştan utanç duyuyorum" dedi.

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Utanç duyuyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında Tuzlaspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından sert ifadeler kullanırken, özellikle görülen kırmızı kartlar için tepki gösterdi.
 
Müsabaka sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Riekerink, "Hem aldığımız sonuçtan hem de oyuncularımın gösterdiği davranıştan utanç duyuyorum. Davranış olarak kastettiğim, görülen kırmızı kartlar. Tatil öncesi böyle bir son maç oynadığımız için inanılmaz üzgünüm." dedi.
 
Aurelien Chedjou ve Yasin Öztekin'in kırmızı kart görüş şekillerinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Hollandalı teknik adam "Bu kırmızı kartlar, kulübe karşı yapılmış bir hareket gibi. Kulübü yaralayan bir durum. Sahada kalan 9 arkadaşımız beraberliği yakalayabilmek için elinden geleni yaptı ama görülen 2 kırmızı kart kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.
 
Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Yasin ve Chedjou'ya gerekli cezaların verileceğini vurgulayarak, "Ben bir sıralama yaptığımda hep en üste kulübü, sonra takımı, sonra da oyuncuları koyuyorum. Görülen iki kırmızı kart da kabul edilemez. Hakemin kararları doğru. Oyuncularımın sadece takımı değil, camiayı da incittiklerini düşünüyorum. Yine söylüyorum, benim için kabul edilemez bir durum." ifadelerini kullandı.
 
Riekerink, Cavanda, Josue ve Hamit Altıntop gibi yedek oyuncuların kupa maçlarında dahi fark oluşturamadıkları yönündeki bir tespit üzerine, "Buna ben de katılıyorum. Bundan çıkarılacak sonuçlar var. Benim de kendim için çıkardığım bazı sonuçlar mevcut. Kulübümüzün de çıkardığı sonuçlar vardır." şeklinde görüş belirtti. AA
 
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, Jan Olde Riekerink, Galatasaray
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