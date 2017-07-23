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Usta'dan transfer mesajı

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Trabzonspor'da, Kulüp Başkanı Muharrem Usta, transfer mesajı verdi.

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Ustadan transfer mesajı

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Trabzonspor'da, hazırlık maçlarında oynanan futbol ve alınan sonuçlar takımdaki eksiklikleri hissettirirken, Kulüp Başkanı Muharrem Usta da transfer mesajı verdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan 2. Lig ekipleriyle yaptığı 3 hazırlık maçında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı.

İlk olarak Macaristan kampında MTK Budapeşte ile karşılaşan bordo-mavililer, sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

Macaristan'da tek hazırlık maçı yaptıktan sonra Slovakya'da ilk Dorogi ile karşılaşan Karadeniz ekibi, 2-1 galip geldi.

Bu maçtan 1 gün sonra Eto Györ ile oynayan bordo-mavililer, 2-1 mağlup oldu ve hazırlık maçlarında iyi bir görüntü ortaya koyamadı.

Trabzonspor, Macaristan 2. Lig ekipleri karşısında 3 maçta 4 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Trabzonspor'un gollerini Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Emmanuel Mas ve Dame N'Doye kaydetti.

Usta: Kadro güçlenecek

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kadronun güçleneceğini bildirdi.

Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazen stratejik davranmak gerekiyor. Sürprizimiz tabii ki olacak. Bu kadro doğru isimlerle çok daha güçlenecek. Ayağa kalk Trabzon." ifadelerini kullandı.

Egemen: Burak Yılmaz olumlu gidiyor

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen de takıma katkı yapacak oyuncuları transfer etme anlayışında olduklarını aktardı.

Egemen, Burak Yılmaz'ın da bu oyunculardan biri olduğunu belirterek, "Futbolcu noktasında asbaşkanımız, kulüple ilgili de başkanımız yoğun mesai harcıyor. Transfer zor bir iş. Ama bu transferin olumlu gittiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Aksoy: Transferler devam edecek

Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sezon için transferlerimiz devam edecek." dedi.

Yarın 3. hazırlık maçı

Trabzonspor, Slovakya kampında yarın 3. hazırlık maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, TSİ 19.00'da Slovakya 2. Lig ekiplerinden SKF Sered ile karşı karşıya gelecek.

Etiketler: Muharrem Usta, Trabzonspor, trabzonspor transfer
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