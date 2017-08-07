Üsküp UEFA Süper Kupa maçına hazır

Makedonya'nın başkenti Üsküp, Real Madrid ile Manchester United arasında yarın oynanacak UEFA Süper Kupa maçına hazır.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United'in mücadele edeceği karşılaşma nedeniyle hareketli günler geçiren Üsküp, dünyanın dört bir yanından konukları ağırlamaya devam ediyor.

Üsküp’teki II. Filip Arena’da oynanacak maç öncesinde şehrin birçok noktasında Real Madrid ile Manchester United bayrakları asılırken, Makedonya Meydanı'nda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği "fan zone" oluşturuldu.

Dünyanın dört bir yanından taraflı tarafsız çok sayıda futbolseverin akın ettiği Üsküp'te Süper Kupa maçı öncesi heyecan hakim. AA