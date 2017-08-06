  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Usain Bolt veda yarışında geçildi

Usain Bolt, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kariyerinin son 100 metre finalini kaybetti.

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Usain Bolt veda yarışında geçildi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'daki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 100 metre finali sona erdi.

Doping yaptığı gerekçesiyle çeşitli dönemlerde men cezaları alan ABD'li 35 yaşındaki atlet Justin Gatlin, büyük bir sürprize imza atarak 9.92'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. İkinci sırayı ise aynı ülkeden Christian Coleman 9.94'lük derecesiyle aldı.

Spor hayatındaki son bireysel yarışına çıkan dünyaca ünlü 30 yaşındaki Jamaikalı atlet Usain Bolt ise 9.95'lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve kariyerinin son bireysel yarışında hüsran yaşadı.

Erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metrede (19.19) dünya rekorlarını elinde bulunduran Bolt, elde ettiği üçüncülükle dünya şampiyonalarındaki altın madalya sayısını 12'ye çıkaramadı. Olimpiyatlarda 8 altın madalyası bulunan dünyanın en hızlı insanı konumundaki Usain Bolt, şampiyonada takımlar 4x100 metre kategorisinde de yarışarak faal spor hayatını sonlandıracak. 

Etiketler: usain bolt, Dünya Atletizm Şampiyonası
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