  • 11 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Usain Bolt iki yarıştan da zaferle ayrıldı

Avustralya'da düzenlenen "Nitro Atletizm" organizasyonuna katılan dünyanın en hızlı sporcusu Bolt, katıldığı iki yarıştan da zaferle ayrıldı.

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Usain Bolt iki yarıştan da zaferle ayrıldı

Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, atletizmin popülaritesini artırmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Nitro Atletizm" adlı organizasyondaki performansıyla alkış topladı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde "All-Stars" takımı adına bu yıl ilk kez piste çıkan 30 yaşındaki Bolt, katıldığı iki yarıştan da zaferle ayrıldı.

100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan Bolt, Lakeside Stadı'nda düzenlenen organizasyonun 150 metre kategorisinde 15,28 saniyelik derecesiyle zorlanmadan birinci oldu.

All-Stars adına karışık 4x100 metre bayrak yarışının finalinde de piste çıkan 8 olimpiyat altın madalyalı Bolt, ev sahibi Avustralya'nın önünde takımının zirvede yer almasında performansıyla önemli rol oynadı. 

Etiketler: usain bolt, atletizm
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