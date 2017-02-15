  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.69
    EURO 3.886
  • BIST 88002.55
    ALTIN 144.479
Buradasınız : » » Usain Bolt emekliliğinden pişman değil

Usain Bolt emekliliğinden pişman değil

Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, aldığı emeklilik kararından pişman olmadığını ve atletizmde tüm hedeflerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Usain Bolt emekliliğinden pişman değil
Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, aldığı emeklilik kararından pişman olmadığını ve atletizmde tüm hedeflerini gerçekleştirdiğini açıkladı.
 
Monaco basınına açıklamalarda bulunan Bolt, geçen yıl aldığı emeklilik kararının gerekçelerini anlattı.
 
Bu yıl ağustos ayında Londra'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından pistlere tamamen veda edecek 30 yaşındaki sprinter, atletizme devam etmesi için bir nedeni kalmadığını söyledi.
 
Kariyerini zirvede bırakmak istediğini vurgulayan rekortmen atlet, "Bu sporda, gerçekleştirmek istediğim her şeyi başardım. Emeklilik kararımdan pişman değilim. Eski ABD'li atlet Michael Johnson'a da zirvedeyken neden sporu bıraktığını sormuştum. Benim gibi, o da hedefi kalmadığı için atletizme devam etmek istemediğini söylemişti. Artık, onu anlıyorum." ifadelerini kullandı. AA
 
Etiketler: usain bolt, atletizm, emeklilik kararı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER