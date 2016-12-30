Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.527
    Euro: 3.724
  • BIST: 77854.57
    Altın: 131.55

Kapat
Buradasınız : » » Ünlü tenisçi nişanlandı

Ünlü tenisçi nişanlandı

Dünya tek kadınlar sıralamasında ikinci sırada yer alan ünlü ABD'li tenisçi Williams, nişanlandığını duyurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Ünlü tenisçi nişanlandı
Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde düzenlenecek WTA ASB Classic tenis turnuvası öncesinde basına açıklamalarda bulunan Serena Williams (35), sosyal haber sitesi Reddit'in kurucularından 33 yaşındaki Alexis Ohanian ile nişanlandığını duyurdu.
 
Williams, nişanlanma teklifinin, tanıştıkları İtalya'nın Roma kentinde yapıldığını da belirtti.
 
Reddit sayfasında nişanlanması üzerine şiir yazan Williams ise son dizelerde, "Diz çöktü, dört kelime söyledi, ve ben de evet dedim" ifadelerini kullandı.
 
Dünya tek kadınlar sıralamasında ikinci sırada yer alan ABD'li tenisçi Williams, kariyeri boyunca teklerde 22 grand slam turnuvası kazanırken, çift kadınlarda 3, tek kadınlarda ise 1 olimpiyat şampiyonluğu elde etmişti. AA
 
Etiketler: Serena Williams, tenis, nişan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  SPOR

SPOR HABERLERİ

Tüm Spor Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER