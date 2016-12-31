Ukraynalı oyuncu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Ukrayna 1. Futbol Ligi ekiplerinden Zorya'da forma giyen Olexandr Karavaev'i kadrosuna kattı.

Zorya'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan ve sezon başında bir seneliğine kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'de forma giymek amacıyla yönetimden izin istediği belirtildi.

Taraflar arasında karşılıklı görüşmeler neticesinde futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ve Karavaev'in sezonun ikinci bölümünde Fenerbahçe forması giyeceği belirtildi.

Açıklamada, iki kanatta da oynayabilen Karavaev'in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmenin detayları verilmezken, sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Karavaev’in ligin ikinci bölümünde sarı-lacivertli kulübe kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giyen Karavaev, bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alan Zorya'da oynadığı 24 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti. AA