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Ukrayna - Türkiye maçı saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda deplasmanda Ukrayna ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Ukrayna - Türkiye maçı saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında bugün deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.

Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, İspanya Futbol Federasyonundan hakem David Fernandez Borbalan düdük çalacak. Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.

Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, son üç maçını kazanarak, çıkış yakaladı. Grupta yaptığı 6 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan milliler, 1 kez de rakiplerine mağlup oldu. Grupta 11 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, aynı puanlı Ukrayna'nın önünde averajla 3. sırada yer alıyor.

Gruptaki diğer maçlarda ise saat 19.00'da Finlandiya-İzlanda ve 21.45'te Hırvatistan-Kosova karşılaşmaları oynanacak.

İşte Millilerin muhtemel 11: Volkan Babacan, Caner Erkin, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

Puan durumu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 7. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Cenk Gönen (Malaga), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal). 

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