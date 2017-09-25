UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, Türk hakemler Erol Ersoy, Sabri Çelik ve Halil Umut Meler'e bazı görevlendirmelerde bulundu.

UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Gençlik Ligi G Grubu'nda yarın Beşiktaş ile Almanya temsilcisi Leipzig arasında oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

UEFA gözlemcisi Sabri Çelik de UEFA Gençlik Ligi birinci turunda yarın Bursaspor ile Gürcistan'ın Saburtalo takımı arasında oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olacak.

Bursa Atatürk Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de oynanacak.

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'i UEFA Gençlik Ligi birinci turunda görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler, Kazakistan'ın Kairat ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Merkez Stadı'nda TSİ 16.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonundan Daniyar Sakhi olacak.