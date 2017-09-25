  • 26 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.554
    EURO 4.211
  • BIST 102270.17
    ALTIN 149.606
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, Türk hakemler Erol Ersoy, Sabri Çelik ve Halil Umut Meler'e bazı görevlendirmelerde bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
UEFAdan Türk hakemlere görev

UEFA, Türk hakemler Erol Ersoy, Sabri Çelik ve Halil Umut Meler'e bazı görevlendirmelerde bulundu.

UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Gençlik Ligi G Grubu'nda yarın Beşiktaş ile Almanya temsilcisi Leipzig arasında oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

UEFA gözlemcisi Sabri Çelik de UEFA Gençlik Ligi birinci turunda yarın Bursaspor ile Gürcistan'ın Saburtalo takımı arasında oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olacak.

Bursa Atatürk Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de oynanacak.

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'i UEFA Gençlik Ligi birinci turunda görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler, Kazakistan'ın Kairat ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Merkez Stadı'nda TSİ 16.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonundan Daniyar Sakhi olacak.

Etiketler: UEFA, Türk hakemler, Sabri Çelik, Halil Umut Meler, Erol Ersoy
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER