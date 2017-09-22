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UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı hakem Muratdağı ve yardımcı hakem Gök, 23-29 Eylül'de Sırbistan'da yapılacak 2018 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. Grup maçlarında görevlendirildi

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UEFAdan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Deybet Gök, 23-29 Eylül'de Sırbistan'da yapılacak 2018 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. Grup maçlarında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre yarınki Belarus-Sırbistan ve 26 Eylül Salı günü oynanacak Sırbistan-Makedonya müsabakalarında Neslihan Muratdağı hakem, Deybet Gök ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Sırbistan ile Belçika arasında 29 Eylül Cuma günü oynanacak maçta ise Neslihan Muratdağı 4. hakem, Deybet Gök de yardımcı hakem olarak görev alacak.

Etiketler: FIFA kokartlı hakem Muratdağı, yardımcı hakem Gök
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