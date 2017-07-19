  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA Hakem Komitesi, FIFA kokartlı Türk hakemlere Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön eleme turları ile 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev verdi.

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UEFAdan Türk hakemlere görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hüseyin Göçek'in 1-2 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş, Halis Özkahya ve Mete Kalkavan'ın ise 27 Temmuz'da yapılacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçlarında görev alacağı belirtildi.

Ali Palabıyık'ın 3 Ağustos'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında, Halil Umut Meler'in ise 4-5 Eylül'de yapılacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde görev alacağı aktarıldı.

Türk hakemlerin görev yapacağı maçların ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Etiketler: UEFA, Türk hakemler, fifa kokartlı hakemler, görev, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
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