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UEFA'dan Türk hakeme görev

FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy, 4-10 Ekim tarihlerinde Hollanda'da oynanacak 2018 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4. grup maçlarında görevlendirildi.

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UEFAdan Türk hakeme görev

FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy, 4-10 Ekim tarihlerinde Hollanda'da oynanacak 2018 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4. grup maçlarında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Alper Ulusoy 7 Ekim Cumartesi günü Hollanda-Macaristan ve 10 Ekim Salı günü Malta- Macaristan maçlarında orta hakem olarak düdük çalacak. Bu maçlarda yardımcı hakemlik görevini ise Türk hakem Abdullah Bora Özkara yapacak.

Öte yandan, 4 Ekim Çarşamba günü Hollanda ile Malta arasında oynancak karşılaşmada Alper Ulusoy 4. hakem, Abdullah Bora Özkara da yardımcı hakem olarak görev alacak.

Etiketler: fifa, UEFA, Türk hakem Alper Ulusoy, Hollanda, türkiye futbol federasyonu, tff
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