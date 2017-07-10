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Buradasınız : » » UEFA'dan Türk hakem Kalkavan'a görev

UEFA'dan Türk hakem Kalkavan'a görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan'ı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda görevlendirdi.

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UEFAdan Türk hakem Kalkavana görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan'ı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mete Kalkavan'ın, yarın Azerbaycan'ın Karabağ ile Gürcistan'ın Samtredia takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında düdük çalacağı belirtildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Tevfik Behramov Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Esat Sancaktar ve Erdem Bayık'ın yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Halil Umut Meler olacağı aktarıldı.

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA, türkiye futbol federasyonu, Türk hakem Mete Kalkavan
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