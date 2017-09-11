  • 11 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.403
    EURO 4.079
  • BIST 109597.99
    ALTIN 145.848
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » UEFA'dan Özçiğdem, Nur ve Sarvan'a görev

UEFA'dan Özçiğdem, Nur ve Sarvan'a görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk kadın hakem Meliz Özçiğdem, Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem Gülşah Nur Şen ve UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan'a görev verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
UEFAdan Özçiğdem, Nur ve Sarvana görev

FIFA kokartlı Türk kadın hakem Meliz Özçiğdem ve Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem Gülşah Nur Şen, 12-18 Eylül tarihlerinde Almanya'da oynanacak 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2018 Elemeleri 1. Grup maçlarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özçiğdem, yarın oynanacak, Almanya-Kosova ve 18 Eylül Pazartesi günü oynanacak Kosova-Karadağ müsabakalarında hakem, Gülşah Nur Şen ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

15 Eylül Cuma günü oynanacak Almanya-Karadağ maçında ise Melis Özçiğdem 4. hakem, Gülşah Nur Şen'de yardımcı hakem görevini üstlenecek.

Oğuz Sarvan'a görev

UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan ise Almanya'nın Bayern Münih ile Belçika'nın Anderlecht takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu maçında hakem gözlemcisi olacak.

Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'da başlayacak.

Etiketler: UEFA, fifa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER