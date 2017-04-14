  • 14 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.68
    EURO 3.908
  • BIST 90063.69
    ALTIN 151.997
Buradasınız : » » UEFA'dan Olympique Lyon ve Beşiktaş'a soruşturma

UEFA'dan Olympique Lyon ve Beşiktaş'a soruşturma

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada yaşananlar nedeniyle iki taraf hakkında soruşturma açıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
UEFAdan Olympique Lyon ve Beşiktaşa soruşturma

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, dün oynanan maçla ilgili soruşturma açıldığı ve iki kulübün de disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.

Açıklamada, tribünde rakip takımlar arasındaki oturma düzeninin iyi yapılmaması, yeterli güvenlik önlemi alınmaması, Olympique Lyon'un ikinci golü sonrasında taraftarların sahaya girmesi, tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması ve meşale yakılması, gerekçeleriyle Fransa temsilcisinin disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın ise meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerin taşkınlık yapması gerekçeleriyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

Lyon Valiliği, karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, toplam 7 taraftarın yaralandığını duyurmuştu. Olayların ardından iki takımın toplam 12 taraftarının ise gözaltına alındığı kaydedilmişti. 

Etiketler: UEFA Avrupa Ligi, Olympique Lyon, Beşiktaş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER