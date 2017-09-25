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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Cüneyt Çakır, Atletico Madrid ile Chelsea takımları arasında 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçını yönetecek.

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UEFAdan Cüneyt Çakıra görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak C Grubu müsabakasında, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Etiketler: hakem cüneyt çakır, fifa, UEFA Şampiyonlar Ligi, türkiye futbol federasyonu
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